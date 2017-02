Litouwse minister van Toerisme lokt reizigers met foto's van Slovakije en Finland

Door: redactie

10/02/17 - 16u43 Bron: Belga

Vilnius, Litouwen © thinkstock.

De Litouwse minister van Toerisme, Jurgita Kazlauskiene, heeft vandaag noodgedwongen ontslag genomen, nadat was uitgelekt dat een campagne die toeristen naar Litouwen moest lokken, gemaakt was met foto's uit Finland en Slovakije. Pittig detail: de slogan van de promotiecampagne luidde "Real is Beautiful" (echt is mooi, red).