Trump belt met Poetin en doet dan iets ongebruikelijks

Eind januari heeft Donald Trump voor de eerste maal met Vladimir Poetin gebeld. Toen zijn ambtgenoot voorstelde om het kernwapenverdrag tussen beide landen te verlengen, ontstond een gênante situatie. De Amerikaanse president moest de hoorn neerleggen om te praten met zijn adviseurs. Hij wist helemaal niet wat het verdrag inhield. Dat meldt persagentschap Reuters op basis van drie bronnen die over het gesprek zijn gebrieft.

© ap. © epa. © getty. Het bewuste telefoontje duurde naar verluidt een uur en vond plaats op 28 januari. Vladimir Poetin maakte van de gelegenheid gebruik om over het 'New START'-kernwapenverdrag te spreken. Dat akkoord werd in 2010 ondertekend door de toenmalige presidenten Obama en Medvedev. Het verdrag, dat nog loopt tot 2021, handelt over het terugdringen van het aantal kernkoppen. Zo moeten beide landen tegen februari het aantal kernwapens terugbrengen tot 1.550.



Toen de Russische president opwierp om het New START-verdrag te verlengen, legde Trump de hoorn neer om aan zijn adviseurs te vragen wat dat akkoord inhield. Daarna verklaarde hij tegenover Poetin dat het verdrag deel uitmaakte van de vele slechte deals die door Obama waren afgesloten en dat het New START-verdrag voordelig is voor Rusland en dus ongunstig voor de Verenigde Staten. Volgens sommige bronnen sprak Trump ook over zijn eigen populariteit. © epa.

Het Witte Huis weigerde om in te gaan op de uitgelekte details van het telefoongesprek. Woordvoerder Sean Spicer zei dat Trump wist waarover het verdrag ging, maar dat hij zijn adviseurs om raad gevraagd had tijdens het gesprek.



Tijdens een debat in 2016 verklaarde de Republikein al over het bewuste verdrag - hij noemde het trouwens steevast 'START-up' - dat Rusland de Verenigde Staten te slim af was geweest. Hij beweerde toen onterecht dat het akkoord toeliet dat Rusland nog bijkomende kernkoppen produceerde, terwijl de Verenigde Staten dit niet meer mochten doen. © reuters.