Geen dubbele nationaliteiten in het Frankrijk van Le Pen

10/02/17 - 12u25 Bron: Belga

Presidentskandidate van het extreemrechtse Front National Marine Le Pen. © afp.

Als Marine Le Pen de nieuwe Franse president wordt dan zullen Fransen niet langer nog een andere niet-Europese nationaliteit mogen hebben. Dat heeft de presidentskandidate van Front National gezegd aan France 2, schrijft Haaretz.

De Israëlische website was vooral geïnteresseerd in haar standpunt over Fransen met een Israëlische nationaliteit. Dat zal in het Frankrijk van Le Pen zeker niet meer kunnen. "Israël is geen lid van de Europese Unie en beschouwt zichzelf ook niet als lid", zei Le Pen.



Ook Fransen met een Amerikaans of Noord-Afrikaans paspoort zullen moeten kiezen van de extreemrechtse partijvoorzitster. Wie een Europese nationaliteit heeft, anders dan de Franse, hoeft niet te vrezen. Ook de Frans-Russische nationaliteit zal worden toegelaten, want Rusland behoort tot het "Europa der naties".