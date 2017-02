Komiek mag delen Erdogan-vers niet voorlezen

Door: redactie

Jan Böhmermann bracht zijn gedicht over Erdogan op tv.

De Duitse tv-komiek Jan Böhmermann (35) mag bepaalde delen uit zijn spraakmakende gedicht over de Turkse president Tayyip Erdogan niet meer voordragen. Dat heeft een rechtbank in Hamburg bepaald in een civiele zaak die door het Turkse staatshoofd was aangespannen.

De Turkse premier Erdogan trok naar de rechter. © ap.

In mei vorig jaar bepaalde een de rechtbank in een gerechtelijk bevel ook al dat delen die voor Erdogan beledigend kunnen zijn, niet meer door de komiek mochten worden gereciteerd. Böhmermann had zich de woede van Erdogan op de hals gehaald met het gedicht Smaadkritiek, dat hij op 31 maart in zijn show Neo Magazin Royale voor de omroep ZDF had voorgedragen.



Hij bracht daarin de strenggelovige Erdogan onder andere in verband met kinderporno en seks met dieren. Het Openbaar Ministerie in Mainz besloot eerder Böhmermann niet te vervolgen wegens belediging van een buitenlands staatshoofd. Een beroep daartegen door Erdogan werd in oktober afgewezen. Tegen het jongste vonnis is hoger beroep mogelijk.