Zwarte man werd door Franse politie "per ongeluk" gesodomiseerd met wapenstok

Door: redactie

10/02/17 - 07u57 Bron: Huffington Post

President François Hollande bezocht de 22-jarige jeugdwerker in het ziekenhuis. © afp.

De agenten die in de Parijse banlieue Aulnay-sous-Bois een jonge zwarte man sodomiseerden met een wapenstok, deden dat per ongeluk. Dat stellen de onderzoekers, die de zaak dus niet als een verkrachting behandelen. Sinds het incident vorige week plaatsgreep, laait het protest tegen politiegeweld en racisme op.

De 22-jarige jeugdwerker, van wie slechts de voornaam Théo werd bekendgemaakt, verklaarde dat vier agenten hem op donderdag 2 februari fysiek en seksueel mishandelden.



"Anaal verkracht met wapenstok"

Hij zegt dat hij de agenten aansprak toen hij zag hoe één van hen een jongere in het gezicht sloeg tijdens een identiteitscontrole. Daarop, zo verklaart Théo, namen de agenten hem mee om de hoek en verkrachtten ze hem anaal met een telescopische gummiknuppel. Ze zouden ook op hem hebben gespuwd, hem in de geslachtsdelen hebben geslagen en hem "neger" en "hoer" hebben genoemd.



Spoedoperatie

De jongeman liep anale verwondingen op en raakte ook gewond in het aangezicht. Hij moest een spoedoperatie ondergaan wegens inwendige verwondingen. Het incident werd deels door een getuige oppgenomen. Frans binnenlandminister Bruno Le Roux kondigde afgelopen zondag aan dat de vier agenten werden beschuldigd van zware mishandeling en dat één van hen ook van verkrachting werd beschuldigd.



"Broek zakte vanzelf af"

De agenten beweerden dat de broek van Théo "vanzelf afzakte" en dat hij per ongeluk gewond raakte. Een onderzoek door de nationale politie besloot dat het incident weliswaar "zeer ernstig" was, maar "geen verkrachting" wegens het "niet opzettelijke" karakter van wat de agenten deden. De onderzoekers erkennen dat de man anaal gepenetreerd werd, maar zeggen dat dit niet de bedoeling was.

