Belgische Davine (24) verdwenen in Australië, politie vreest voor ontvoering

Door: redactie

10/02/17 - 07u43 Bron: Adelaide Now

De 24-jarige Davine werd donderdag voor het laatst gezien. © Facebook.

De Belgische Davine Arckens (24) is gisteren van de radar verdwenen in Australië tijdens een rondreis. De politie in de regio Murraylands spreekt van een zorgwekkende verdwijning en vreest dat de reizigster tegen haar wil vastgehouden wordt.

Davine Arckens zou ergens in de buurt van Murray Mallee tegen haar wil vastgehouden worden. Een lokale politie-inspecteur wil niet te veel details prijsgeven over het onderzoek, maar zegt dat er aanwijzingen zijn dat deze jonge vrouw ergens tegen haar wil vastgehouden wordt. "Onze prioriteit is de veilige terugkeer van Davine. Ook wil ik een oproep doen aan wie haar vasthoudt: laat Davine vrij en doe haar niets aan. Dit is een ernstige zaak en de politie zal elk spoor volgen."



Davine arriveerde in Adelaide op 2 februari en reisde van daar naar Kangaroo Island, ze keerder terug naar Adelaide vier dagen later en sliep er in een "toeristische accommodatie". Donderdagochtend nam ze de bus naar Currie, om 10.15 uur stapte ze af in Murray Bridge. Sindsdien is al het spoor van de vrouw bijster. Vrienden sloegen gisterenavond alarm, waarop de politie een onderzoek is gestart.