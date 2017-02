Peru vaardigt internationaal arrestatiebevel uit tegen voormalig president Toledo

Door: redactie

11/02/17 - 00u08 Bron: ANP

President Alejandro Toledo in december 2003. © AFP.

De rechtbank van Lima heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de vroegere Peruaanse president Alejandro Toledo op verdenking van corruptie. De rechter verordende bovendien dat het gewezen staatshoofd 18 maanden in voorlopige hechtenis moet blijven tot de zaak is uitgeklaard.

Hij wordt ervan beschuldigd 20 miljoen dollar (18,5 miljoen euro) smeergeld aangenomen te hebben. Toledo, die zijn onschuld staande houdt, woonde tot voor kort in Frankrijk, maar vertoeft momenteel in de VS. Hij zou plannen hebben om naar Israël te vluchten - Toledo's vrouw is een Israëlische. Een van de sleutelfiguren in de corruptiezaak, zakenman Josif Maiman, is eveneens een Israëliër.



Bij het schandaal gaat het over de constructie van de Interoceánica, een internationale snelweg die Rio de Janeiro aan de Atlantische kust verbindt met Lima aan de Stille Oceaan. Die weg werd aangelegd door het Braziliaanse concern Odebrecht, dat in heel Zuid-Amerika verwikkeld is in schandalen rond het betalen van hoge smeergelden bij bouwprojecten.



35 miljoen dollar?

Toledo, die Peru van 2001 tot 2006 regeerde en het van schoenpoetser en visverkoper tot president schopte, zou een beslissende rol hebben gespeeld bij het toekennen van de contracten. Daarbij gaat het om het ruim 2.000 kilometer lange traject door Peru, dat uiteindelijk 2,1 miljard dollar kostte in plaats van de aanvankelijk geplande 850 miljoen dollar.



De beschuldigingen zijn gebaseerd op verklaringen van de nu opgesloten, vroegere Odebrecht-directeur voor Peru, Jorge Barata. Die beweert dat Toledo eerst zelfs 35 miljoen dollar had geëist voor zijn rol. De Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski, onder Toledo minister van Economie, had van "een schande voor het land" gesproken, indien de beschuldigingen bewaarheid worden.



Bij het corruptieschandaal zijn politici uit heel Latijns-Amerika betrokken. De voormalige adviseur van de Panamese president Juan Carlos Varela zei donderdag nog dat zijn baas campagnegelden van Odebrecht had aangenomen.