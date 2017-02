Canadese premier Trudeau ontmoet Trump maandag in Washington

Door: redactie

9/02/17 - 19u50 Bron: Belga

© ap.

De Canadese premier Justin Trudeau en de Amerikaanse president Donald Trump ontmoeten elkaar maandag in Washington, het eerste face-tot-facecontact tussen de twee. Trudeau wees op de noodzaak om over handel te praten bij de aankondiging van het bezoek.

"Sterke banden tussen Canada en de VS helpen de middenklasse in beide landen", twitterde Trudeau donderdag. "Maandag onmoet ik @realDonaldTrump in DC om te blijven werken naar dit doel."



Het Witte Huis zei donderdag dat Trump en Trudeau uitkeken naar een "constructief gesprek over de versterking van de relatie tussen onze twee naties".



Ongeveer 75 procent van de Canadese export gaat naar de Verenigde Staten. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Chrystia Freeland, die haar Amerikaanse ambtgenoot Rex Tillerson woensdag ontmoette, zei dat ze duidelijke taal had gesproken. "Ik heb duidelijk gemaakt dat we fel gekant zijn tegen de invoering van nieuwe tarieven tussen Canada en de VS, dat we vinden dat tarieven op export schadelijk zouden zijn voor zowel Canada als de VS", zei Freeland aan verslaggevers.