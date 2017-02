Nieuwe president van Ghana zoekt 200 "verdwenen" auto's

Door: redactie

9/02/17 - 19u53

De nieuwe Ghanese president Nana Akufo-Addo. © reuters.

Het nieuwe presidentschap van Ghana tracht ruim 200 voertuigen van zijn autopark op te sporen die niet teruggegeven werden door hun gebruikers na het aantreden van de nieuwe president Nana Akufo-Addo.

Er werd een speciale commissie opgericht om de voertuigen terug te vinden die aan hoge functionarissen of adviseurs werden toegekend onder de vorige president, John Dramani Mahama. Die werd verslagen bij de presidentsverkiezingen van 7 december.



De woordvoerder van het presidentschap, Eugene Arhin, zette gisteren aan de pers de resultaten uiteen van een audit van het autopark van het presidentschap. Uit de doorlichting bleek dat 74 van 196 Toyota Land Cruisers, 20 van 73 Land Cruisers Prado, elf van 24 Mercedessen, twee van 28 Toyota Avalons en twee van zes BMW's niet teruggegeven waren. De kabinetschef van de president, Akosua Frema Osei-Opare, herinnerde eraan dat het behouden van goederen van de staat illegaal is.



De bestrijding van corruptie was een van de verkiezingsbeloftes van Nana Akufo-Addo.