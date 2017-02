"Een klop op de deur veranderde mijn leven totaal"

© thinkstock.

Rebecca Poulson had nooit kunnen vermoeden dat die klop op de deur op haar verjaardag haar leven voorgoed zou veranderen. De partner van haar zus had het ondenkbare gedaan. De Australische vrouw doet nu haar verhaal om de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken.

Ze werd op 15 september 2003 wakker in Sydney als een 33-jarige vrouw met een familie die sterk aan elkaar hing. Toen ze ging slapen, was de familie uit elkaar gerukt.



Ze hoorde geklop en de stem van een politieagent via de intercom. Rebecca dacht dat het iets te maken had met haar schoonbroer die weer een inbreuk had gepleegd tegen het contactverbod met haar zus.



Het was al zo dikwijls gebeurd. Toen ze vernam dat hij een nieuwe inbreuk had gepleegd, rolde ze met haar ogen. Maar ergens voelde de vrouw dat het dit keer anders was. Haar hart ging als een razende tekeer. En toen hoorde ze dat de man haar vader en haar neefje en nichtje had omgebracht. De wereld van Rebecaa stortte in.