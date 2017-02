Turkse politie vindt 24 bommengordels, vier verdachten opgepakt

Bewerkt door: LB

9/02/17 Bron: Anadolu, Metro.co.uk

Turkse antiterreurpolitie bij de massale raid van vorige week, hier in Adiyaman. © ap.

De Turkse politie heeft een aanslag verijdeld toen ze 24 bommengordels vond. Vier verdachten, vermoedelijk leden van terreurorganisatie IS, zijn gearresteerd. Ze planden naar verluidt een "sensationele" aanslag.

Volgens nieuwsagentschap Anadolu ontdekte de politie de bommengordels, met naar schatting 150 kilo explosieven, in een woning in Gaziantep, nabij de grens met Syrië.



Daar werden ook twee automatische geweren aangetroffen.



Vorig jaar kreeg Turkije een reeks aanslagen te verwerken, zowel door IS als door Koerdische militanten.



Vorige week werden bij een massale politieactie in 29 Turkse provincies 750 mensen aangehouden van wie vermoed wordt dat ze banden hebben met IS.