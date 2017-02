Burgemeester Parijs wil Eiffeltoren ommuren met kogelvrij glas

Door: redactie

In de herfst wordt mogelijk een muur uit kogelvrij glas van 2,5 meter hoog opgetrokken rond de Eiffeltoren, om zo de veiligheid van het iconische monument in de Franse hoofdstad op te voeren. Dat maakte het kantoor van de burgemeester van Parijs vandaag bekend.

Het project is vandaag door de krant Le Parisien wereldkundig gemaakt. Met de muur uit kogelvrij glas wil de stad de onaantrekkelijke barrières vervangen die voor het EK voetbal in 2016 werden opgericht. De kogelvrije omheining zal het geheel van de tuinen van de Eiffeltoren omvatten, zei Bernard Gaudillères, voorzitter van de beheersmaatschappij, aan het stadsbestuur, aldus Le Parisien.



De omheining zal volgens de informatie van Le Parisien zowat 20 miljoen euro kosten.



Het project kadert in het grote plan met een enveloppe van zowat 300 miljoen euro, om de toren te moderniseren, renoveren en beter te beveiligen.



Het metalen werk werd in 1889 door Gustave Eiffel opgericht ter gelegenheid van de Wereldexpositie van dat jaar. Het Parijse symbool onthaalt jaarlijks zes miljoen bezoekers.