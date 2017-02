Vijf gewonden bij explosie in Franse kerncentrale

Door: redactie

9/02/17 - 11u40 Bron: Belga

© reuters.

In een kerncentrale in het westen van Frankrijk is vanochtend een explosie geweest. Er is geen gevaar voor straling, dat bevestigt de plaatselijke prefectuur. Vijf mensen liepen wel een lichte vergiftiging op.

De ontploffing vond plaats in de machinekamer. © reuters.

Het gaat om de centrale in de plaats Flamanville, aan de kust in Normandië, zo'n 350 kilometer van de Belgische grens. De ontploffing vond plaats buiten de nucleaire zone, in de machinekamer, en de plaatselijke prefectuur verzekert dat er absoluut geen "nucleair risico" is. Het interventieplan is dan ook niet opgestart.



Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft contact gehad met de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit ASN. "Ze hebben bevestigd dat er een brand is geweest in de machinezaal van Flamanville 1, in het niet-nucleaire gedeelte. Er is dus geen nucleair risico", klinkt het. De getroffen reactor is wel stilgelegd.