256.000 vluchtelingen mogen dan toch in grootste kamp ter wereld blijven

9/02/17 - 10u53 Bron: Belga

Vluchtelingen wandelen langs hutjes in het vluchtelingenkamp in Dadaab. © ap.

Het Hooggerechtshof in Kenia heeft de beslissing van de regering om het vluchtelingenkamp Dadaab te sluiten en de Somalische vluchtelingen terug te sturen, nietig verklaard. Het gaat om het grootste vluchtelingenkamp ter wereld.

Rechter John Mativo sprak zich uit over een klacht die door de Keniaanse mensenrechtencommissie en de ngo Kituo Cha Sheria was ingediend. "De beslissing van de regering om specifiek de Somalische vluchtelingen te viseren, vormt een daad van vervolging van een groep, is illegaal, discriminerend en dus ongrondwettelijk", aldus nog de rechter.



Nairobi wil in beroep gaan tegen de beslissing van het hof. De Keniaanse regering had op 6 mei de vluchtelingen, humanitaire organisaties, de VN en westerse partners in Kenia verrast met de aankondiging dat Dadaab eind november zou dichtgaan. Dat werd later uitgesteld tot 21 mei 2017, na een verzoek van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR) van de Verenigde Naties.



In het complex bij de grens met Somalië verblijven zowat 256.000 vluchtelingen, overwegend Somaliërs de sinds 1991 op de vlucht geslagen zijn voor burgeroorlog, radicale islamisten en droogte.



Om de beslissing tot sluiting te rechtvaardigen wees de regering naar de nationale veiligheid. Volgens Nairobi zouden in dat kamp de aanslagen zijn gepland op het winkelcentrum Westgate in Nairobi (in 2013) en op de universiteit van Garissa (in 2015). De regering gaf daar weliswaar geen bewijzen voor.