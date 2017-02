Capaciteit windenergie springt over steenkool

Door: redactie

9/02/17 - 10u41 Bron: Belga

© Hollandse Hoogte.

De geïnstalleerde capaciteit aan windenergie in Europa heeft vorig jaar die aan steenkool overtroffen. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie WindEurope.

Windenergie moet qua capaciteit enkel nog elektriciteitscentrales op basis van gas laten voorgaan.



Er kwam vorig jaar 12,5 gigawatt (GW) aan nieuwe capaciteit aan windenergie bij, of drie procent minder dan in 2015. Daarvan werd 10,9 GW geïnstalleerd op land, en 1,56 op zee.



Windenergie dekte vorig jaar 10,4 procent van het Europese elektriciteitsverbruik, tegenover 10,7 procent in 2015.