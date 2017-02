Boris Johnson doet afstand van Amerikaanse nationaliteit

Door: redactie

9/02/17

De Britse buitenlandminister Boris Johnson, geboren in New York, had zowel de Britse als de Amerikaanse nationaliteit. © photo news.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft afstand gedaan van zijn Amerikaanse nationaliteit. Dat blijkt uit een document dat het Amerikaanse ministerie van Financiën gisteren heeft gepubliceerd. Boris Johnson had zowel een Brits als een Amerikaans paspoort.

Alexander Boris Johnson zag in 1964 het levenslicht in New York. Hij staat op de lijst met personen die in de loop van het laatste trimester van 2016 afstand hebben gedaan van hun Amerikaanse nationaliteit. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken was niet onmiddellijk bereikbaar om het nieuws te bevestigen.



Johnson had in 2015 wel al zijn intentie aangekondigd zijn Amerikaanse nationaliteit te laten vallen, in een interview met de Sunday Times. Die aankondiging werd toen opgevat als een illustratie van zijn ambitie om op een dag eerste minister te worden. Volgens Britse specialisten hoeft de dubbele nationaliteit hem technisch echter niet te verhinderen premier te worden.



Zijn entourage liet optekenen dat door afstand te doen van zijn Amerikaanse nationaliteit, de burgemeester van Londen niet langer belastingen moet betalen in de Verenigde Staten. Iedereen met de Amerikaanse nationaliteit, ook wie in het buitenland woont, moet zijn of haar inkomsten aangeven bij de Amerikaanse fiscus.