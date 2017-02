Mississippi wil vuurpeloton, elektrocutie en gaskamer als executiemethodes

Door: redactie

In de Amerikaanse staat Mississippi ligt een wetsvoorstel op tafel om het vuurpeloton, elektrocutie en de gaskamer als executiemethodes voor terdoodveroordeelden in te voeren. Dit voor het geval een rechtbank het gebruik van de dodelijke injectie zou verwerpen. Het wetsvoorstel is een reactie op rechtszaken die werden aangespannen door "libertaire, linkse radicalen", zo stelde de voorzitter van het rechtscomité binnen het statenparlement, de Republikein Andy Gipson. Het wetsvoorstel werd gisteren door het parlement goedgekeurd en moet nu naar de senaat.

De dodelijke injectie is momenteel de enige executiemethode in Mississippi. De staat wordt echter aangeklaagd in rechtszaken die stellen dat de drugs die daarvoor gebruikt zouden worden in strijd zijn met het grondwettelijk verbod op gewelddadige en ongebruikelijke strafmethodes.



Decennialang in 'death row'

Mississippi kan de drugs die ze voordien voor executies gebruikte niet meer bekomen, de laatste executie werd in 2012 uitgevoerd. Er zitten in de zuidelijke Amerikaanse staat 47 mensen in de dodencel, daarvan zijn er enkele die al decennialang in 'death row' zitten.



In de 33 Amerikaans staten die de doodstraf uitvoeren is de dodelijke injectie de belangrijkste executiemethode. Enkel Oklahoma en Utah hebben het vuurpeloton als optie, acht staten hebben ook elektrocutie als optie, vijf ook de gaskamer en in drie staten kan de executie ook door verhanging gebeuren.