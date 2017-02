Indianen blijven vechten tegen omstreden pijpleiding

Door: redactie

9/02/17 - 06u09 Bron: ANP

Het protestkamp aan de rand van de Standing Rock Sioux Reservation. © reuters.

De indianen in North Dakota blijven zoeken naar juridische mogelijkheden om de bouw van de omstreden Dakota-pijpleiding stil te leggen. Juridische experts zijn echter van mening dat de Standing Rock Sioux geen bezwaar meer kan maken. Alle wettelijke wegen zijn bewandeld en afgesloten, aldus de experts.

Stamhoofd David Archambault is het met die stelling niet eens. "Onze opties raken uitgeput, maar dat betekent niet dat de strijd voorbij is."



De US Army of Engineers hebben dinsdag een vergunning gekregen om het laatste deel van de Dakota-pijpleiding aan te leggen.



De Dakota-pijpleiding verbindt de olievelden in North Dakota met de raffinaderijen in de Golf van Mexico. De leiding is 1885 kilometer lang.