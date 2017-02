Topman al-Qaida bij luchtaanval gedood

Bewerkt door: Redactie

Bij twee luchtaanvallen op een gebouw in het Syrische Idlib heeft het Amerikaanse leger elf terroristen van al-Qaida gedood. Onder de slachtoffers is Abu Hani al-Masri, een hoge topman van de terreurorganisatie die nauwe banden had met Osama bin Laden.