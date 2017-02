Opnieuw duizenden demonstranten op straat tegen Roemeense regering

Door: redactie

Ondanks hevige sneeuwbuien zijn vanavond opnieuw duizenden mensen in Boekarest de straat opgetrokken om voor de negende dag op rij te protesteren tegen de sociaalliberale regering van premier Sorin Grindeanu. In minstens drie steden beperkte hun aantal zich tot enkele honderden. Ze eisen het ontslag van de regering, die volgens hen de strijd tegen de corruptie wil afremmen.

Eerder was zoals verwacht een vertrouwensstemming van de oppositie mislukt tegen de regering, die over een comfortabele meerderheid in het parlement beschikt. Grindeanu had zondag het nooddecreet al opgeheven dat de strafrechtelijke vervolging van ambtsmisbruik moeilijker moest maken. Dat decreet had de reeks betogingen uitgelokt. Hoewel de premier zwichtte voor het massaal protest stellen de demonstranten geen vertrouwen meer in hem.