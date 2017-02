Meisje 8 uur vast in 20 meter diepe put

Door: redactie

Een twaalfjarig meisje heeft in China acht uur vastgezeten in een twintig meter diepe put. Het meisje kwam op acht meter van de opening gekneld te zitten en de reddingswerkers moesten de hele pijplijn uitgraven. Na een uitgebreide reddingsactie van acht uur, waarbij de hele put moest opgebroken worden, kon het meisje bevrijd worden. De twaalfjarige was met twee vriendinnen aan het vliegeren, toen ze in de diepe waterput viel. Het meisje viel acht meter naar beneden en kwam met haar hoofd net boven water vast te zitten. Een eerste reddingsactie, waarbij een man van bovenaf het meisje met een touw probeerde te bevrijden mislukte. Dus zat er niets anders op dan de put helemaal uit te graven en het meisje van buitenaf te bevrijden. De hele reddingsactie nam acht uur in beslag. Het meisje werd na haar bevrijding onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis, maar kwam er met de schrik vanaf.