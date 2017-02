Belg die van 1,3 miljoen euro beroofd werd verlinkt door advocaat?

Door: redactie

De Luxemburgse politie heeft een verdachte opgepakt in de zaak van de Belg die beroofd werd toen hij met 1,3 miljoen euro een bank buitenstapte. Het gaat om een advocaat die het slachtoffer mogelijk verlinkte bij de overvallers. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De 49-jarige man trok twee weken geleden naar de Banque Internationale à Luxembourg, een bankfiliaal gelegen in de Escher Straße in Luxemburg Stad, om er (een deel van) zijn fortuin op te halen. De 1,3 miljoen euro stak hij in een koffer.



Toen de man rond 13.30 uur het bankfiliaal verliet, werd hij echter omsingeld door een groep mannen. De kerels, gemaskerd, sloegen hem meerdere malen met een honkbalknuppel, gristen de koffer uit zijn handen en gingen er met een Audi A3 met geblindeerde ruiten vandoor. De wagen werd later uitgebrand teruggevonden.



Het onderzoek spitst zich nu toe op een man die het slachtoffer die dag vergezelde, een advocaat zo blijkt. Volgens ooggetuigen stapte die op de parking van de bank uit de wagen van de Belg. Hij vergezelde het slachtoffer niet naar binnen, maar bleef buiten en voerde een lang telefoongesprek. Het gesprek eindigde toen de Belg terug naar buiten kwam. Net op dat moment kwamen de overvallers aangereden en beroofden ze het slachtoffer hardhandig van zijn aktetas. De advocaat lieten ze, behalve wat bedreigingen, ongemoeid. Verdacht genoeg voor de politie, waarop ze de man afgelopen maandag oppakten. Hij is door de onderzoeksrechter aangehouden. Het Luxemburgs parket wil verder niets kwijt over het onderzoek.