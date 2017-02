31 gewonden en 250 huizen vernield: New Orleans likt zijn wonden na tornado

Door: redactie

8/02/17 - 12u11 Bron: Belga

Inwoners van New Orleans slaan op de vlucht voor een gaslek na de tornado in New Orleans. © photo news.

In de Amerikaanse stad New Orleans heeft een tornado zware schade aangericht. Ook een instelling van het ruimtevaartbureau NASA is getroffen. Zeven wervelstormen trokken gisteren (lokale tijd) over de deelstaat Louisiana. In New Orleans raakten minstens 31 mensen gewond, aldus de krant The Times-Picayune, op gezag van het kantoor van de burgemeester.