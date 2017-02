Hollande bezoekt man die door politie werd verkracht

Door: redactie

8/02/17

video De Franse president François Hollande heeft een bezoek gebracht aan de man die door politieagenten verkracht werd met een matrak. De 22-jarige Theo riep iedereen in zijn buurt op om "de oorlog te stoppen."

"We moeten vertrouwen hebben in justitie", zei Hollande, "en de waarheid zal bekend gemaakt worden. Theo is een jonge man die bekend staat voor zijn voorbeeldige gedrag in een familie die gekend is in de buurt, in vrede wil leven en in vertrouwen met de politie."



Theo bedankte de president uitgebreid voor zijn komst en had een boodschap voor de rellende jongeren in zijn buurt. "Ik hou heel veel van mijn thuis. Ik zou het graag willen terugzien zoals wanneer ik vertrok. Dus, jongens, stop de oorlog. Laten we verenigd zijn, justitie vertrouwen en er zal rechtvaardigheid zijn."