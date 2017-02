Yanis (5) had in bed geplast, zijn stiefvader strafte hem. Het werd zijn dood

Bewerkt door: LB

8/02/17 - 07u13 Bron: Le Parisien, La Voix du Nord, Le Figaro

De vijfjarige Yanis had een gebroken neus en vertoonde sporen van eerdere verwondingen. Ook had hij verscheidene hoofdwonden. © Yanis notre ange / Facebook.

Frankrijk is geschokt door de dood van een vijfjarige jongen die levenloos werd aangetroffen in de buurt van een kanaal in vlak bij de Belgische grens. Yanis droeg enkel sokken en een onderbroekje en leek het hoofd ingeslagen. Zijn stiefvader is aangehouden. Die strafte het kind omdat hij in zijn bed had geplast.

Yanis werd maandag rond kwart voor drie 's nachts aangetroffen op 200 meter van het huis van zijn 30-jarige stiefvader en zijn 22-jarige moeder in Aire-sur-la-Lys, in het departement Pas-de-Calais. Dat meldt de krant Le Parisien. Volgens La Voix Du Nord woonde het werkloze koppel echter niet meer samen. De twee trouwden in 2015 en hebben geen andere kinderen.



Gebroken neus

De politie werd door de vader gealarmeerd. Hij verklaarde dat hij het kind bewusteloos had aangetroffen. Volgens de hulpdiensten die ter plekke kwamen, overleed de jongen door een hartaanval.



Op verdenking van geweldpleging met de dood tot gevolg werden de ouders opgepakt en ondervraagd in Saint-Omer. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek had de jongen een gebroken neus en vertoonde hij sporen van eerdere verwondingen.