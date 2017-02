"Echtgenote François Fillon streek ook ontslagvergoeding van 45.000 euro op"

Door: redactie

7/02/17 - 19u18 Bron: Belga

Penelope en François Fillon. © afp.

De echtgenote van de Franse presidentskandidaat François Fillon zou voor haar "nepjob" ook een ontslagvergoeding van 45.000 euro gekregen hebben, betaald door het Franse parlement. Dat schrijft het satirische weekblad Le Canard, in een artikel dat morgen verschijnt. Fillon en zijn echtgenote liggen in Frankrijk al weken onder vuur omdat de presidentskandidaat zijn vrouw jarenlang betaald zou hebben, voor een job die ze nooit heeft uitgeoefend.

Volgens het weekblad streek Penelope Fillon in 2002 16.000 euro aan ontslagpremie op, nadat haar arbeidscontract van vijf jaar als medewerkster van haar echtgenoot was beëindigd. In 2013 kwam daar nog eens 29.000 euro bij, na opnieuw anderhalfjaar voor haar echtgenoot te hebben gewerkt.



Het Franse gerecht heeft een onderzoek geopend naar de werkzaamheden van Penelope Fillon. Ook de kinderen van het echtpaar, Marie en Charles, zouden door hun vader betaald zijn voor "nepjobs". De onderzoekers konden tot nu toe nog "geen enkel materieel spoor" van de jobs terugvinden.



Fillon zelf, die opkomt voor de rechtse Les Républicains, ontkende maandag tijdens een persconferentie formeel dat zijn vrouw en kinderen betaald werden voor werk dat ze nooit deden. Volgens hem gebeurde alles "volstrekt legaal".



De presidentskandidaat trekt zich dan ook niet terug uit de race naar het Elysée, en verklaarde maandag "een nieuwe campagne" te beginnen. Hij excuseerde zich wel bij de Fransen voor wat hij een "inschattingsfout" noemde.