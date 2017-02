Wietplantage bij Legoland aangetroffen

Door: redactie

7/02/17 - 18u47 Bron: The Sun

© ap.

In de Britse vestiging van Legoland is een wietplantage in ware 'Breaking Bad'-stijl aangetroffen. De plantage van vijftig planten, compleet met verlichting en sproei-installatie bevond zich in een huisje vlakbij de ingang van het themapark.