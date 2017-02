Bijna 250 mensen opgepakt in Turkije wegens berichten op sociale media

Door: redactie

7/02/17 Bron: Belga

© epa.

Turkije heeft opnieuw bijna 1.000 mensen van hun vrijheid beroofd, van wie 248 voor vermoedelijke steun aan terroristische organisaties of het beledigen van Turkse leiders op sociale media. Dat zegt het staatspersagentschap Anadolu vandaag.

In totaal werden 948 mensen gearresteerd, al zijn er ondertussen 700 van hen opnieuw vrijgelaten, wel onder gerechtelijk toezicht.



De overheid roept actief mensen op om mensen aan te geven die op sociale media Turkse leiders beledigen of belachelijk maken, maar ook mensen die een brede waaier aan 'foute' organisaties steunen.



In december vorig jaar berichtte Anadolu nog dat de Turkse overheid een onderzoek had geopend naar 3.170 mensen in verband met hun uitlatingen op de sociale media. Daar werden er 1.656 van gearresteerd tijdens de laatste zes maanden.