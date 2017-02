Groot contrast met VS: China geeft meer buitenlanders verblijfsvergunning

Door: redactie

In tegenstelling tot de Verenigde Staten versoepelt China de procedure voor een permanente verblijfsvergunning. Met succes: vorig jaar steeg het aantal 'green cards' dat toegekend werd aan buitenlanders met 163 procent.

China heeft de reputatie een van de strikste landen te zijn wanneer het aankomt op permanente verblijfsvergunningen. Wie zo'n 'green card' in handen wil krijgen, moet ofwel een internationaal expert zijn in zijn of haar vakgebied, een uitzonderlijke bijdrage kunnen leveren aan de Chinese economie of maatschappij of op grote schaal investeren in het land.



Eind 2015 echter versoepelde de Chinese overheid de regels in enkele economische centra, in een poging om meer buitenlands talent aan te trekken. Het aantal aanvragen voor een permanente verblijfsvergunning steeg snel, met bijvoorbeeld meer dan 426 procent in de hoofdstad Peking. Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie voor Openbare Veiligheid.



Van die aanvragen werden er vorig jaar 1,576 goedgekeurd - een stijging met 163 procent tegenover 2015. Buitenlanders met zo'n permanente verblijfsvergunning krijgen dezelfde rechten als Chinese burgers wat betreft de aankoop van een huis, onderwijs en investeringen.