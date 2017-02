Door: redactie

7/02/17 - 14u32 Bron: AFP

Zo'n twaalfduizend gelovigen woonden de ceremonie bij. © afp.

In het Japanse Osaka is vandaag tijdens een ceremonie Takayama Ukon (1552-1615), de Samoerai van Christus, zalig verklaard. Zo'n twaalfduizend gelovigen woonden de ceremonie bij.

Takayama Ukon, een feodale heer, werd gedoopt op zijn twaalfde. In 1587 werd het christendom verboden in Japan. Takayama Ukon bleef zijn geloof echter trouw, ook al verloor hij zijn rijkdom en sociale status. In 1614 werd hij uiteindelijk, samen met 300 andere christenen, verbannen naar de Filipijnen, waar hij ook stierf.



Japan telt vandaag zowat 453.000 katholieken, meestal buitenlanders, op een totale bevolking van 127 miljoen. In de zeventiende eeuw waren dat er 220.000 à 300.000 op een bevolking van 15 à 20 miljoen.