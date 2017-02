Filip Dewinter brengt bezoek aan Syrische president Assad

Door: redactie

7/02/17 - 06u57 Bron: Twitter/Het Nieuwsblad

© epa.

Filip Dewinter heeft met een delegatie van het Vlaams Belang de Syrische president Bashar Al-Assad bezocht. Van het bezoek verscheen een foto op Twitter op het officiële account van de Syrische president Al-Assad.

Op de foto zit Dewinter naast het Syrische staatshoofd. De delegatie van Vlaams Belang is in Syrië op kosten van het regime om de kapotgeschoten stad Aleppo te bezoeken en "aan feitenonderzoek te doen".



Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken gaf Dewinter toestemming voor het in zijn woorden "onvermijdelijke" bezoek en noemt Assad "een objectieve bondgenoot in de strijd tegen IS."