Amnesty: "Syrische regering voert massaal executies uit in Saydnaya-gevangenis"

Door: redactie

7/02/17 - 02u15

Lynn Maalouf, adjunct-directeur van Amnesty International in het Midden-Oosten en Afrika, klaagt de onmenselijke omstandigheden en de ongerechtvaardigde executies in Saydnaya-gevangenis aan. Onder gevangenen is de gevangenis bekend als 'het slachthuis'. © ap.

De Syrische regering voert op grote schaal buitengerechtelijke executies uit in de gevangenis van Saydnaya. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Amnesty International. Volgens de organisatie zijn in vijf jaar tijd niet minder dan 13.000 mensen in het geheim opgehangen. De meesten van hen zijn burgers die zich tegen de regering zouden verzet hebben.

Volgens het rapport 'Human Slaughterhouse: Mass hangings and extermination at Saydnaya prison, Syria' werden in de Saydnaya-gevangenis tussen 2011 en 2015 routineus en massaal buitengerechtelijke executies gepleegd. Elke week, en dikwijls twee keer per week, werden tientallen gevangenen opgeknoopt, soms tot vijftig mensen in één keer. Amnesty heeft sterke aanwijzingen dat deze praktijken ook vandaag nog doorgaan.



Geen proces

Geen van de gevangenen die werden veroordeeld heeft een echt proces gekregen, of iets wat daar op lijkt. Voor ze worden opgehangen, ondergaan slachtoffers een vluchtig verhoor, een procedure van een à twee minuten voor een zogenaamd Militair Veldtribunaal. Deze zittingen zijn zo summier en willekeurig dat ze niet beschouwd kunnen worden als een juridisch proces, zegt Amnesty.



Onmenselijke levensomstandigheden

Het rapport toont daarnaast aan dat de regering bewust onmenselijke levensomstandigheden creëert voor de gedetineerden in de Saydnaya-gevangenis. Gevangenen worden herhaaldelijk gefolterd en systematisch voedsel, water, medicijnen en medische zorgen ontzegd. Volgens Amnesty heeft dit 'uitroeiingsbeleid' al aan massa's gedetineerden het leven gekost.



De bevindingen in het rapport zijn gebaseerd op een intensief onderzoek van december 2015 tot december 2016. Daarbij werden 84 getuigen geïnterviewd, onder wie voormalige gevangenisbewakers en andere personeelsleden van Saydnaya, gevangenen, rechters en advocaten, en nationale en internationale experts in detentie in Syrië.



Deze praktijken zijn niks minder dan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Ze worden uitgevoerd met instemming van de hoogste niveaus binnen de Syrische regering, zegt Amnesty.



Goedkeuring door Syrische regering

"De gruweldaden die in dit rapport worden beschreven, leggen een verborgen, weerzinwekkende campagne bloot die goedgekeurd is door de hoogste kringen in de Syrische regering en die bedoeld is om elke vorm van verzet onder de Syrische bevolking te breken", zegt Lynn Maalouf van Amnesty International in Beiroet. "We vragen de Syrische autoriteiten om onmiddellijk te stoppen met deze buitengerechtelijke executies, folteringen en onmenselijke behandeling in de Saydnaya-gevangenis en alle andere regeringsgevangenissen."



Resolutie goedkeuren

Amnesty vraagt ook de internationale gemeenschap om dringend stappen te ondernemen. "De VN-Veiligheidsraad moet krachtig optreden. Ze kan deze verschrikkelijke misdaden niet negeren en moet een resolutie goedkeuren, waarin ze eist dat de Syrische regering haar gevangenissen openstelt voor internationale waarnemers. De Mensenrechtenraad van de VN moet onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek gelasten naar deze ernstige schendingen van het internationale recht", aldus nog Maalouf.