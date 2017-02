Sluipschutter doodt Belgische ex-zaalvoetballer in Aleppo

Door: redactie

6/02/17 - 22u09 Bron: VTM Nieuws

Kamal Aharchi maakte in de jaren 2000 furore als zaalvoetballer in België. Samen met zijn tweelingbroer speelde hij zelfs bij de Belgische nationale ploeg. © kos.

Er is opnieuw een Belgische Syriestrijder gesneuveld in Syrie: Kamal Aharchi, een man van 36 uit Brussel. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Aharchi was een talentvolle zaalvoetballer in ons land, maar radicaliseerde en trok naar Syrië. Eind januari is hij in de buurt van Aleppo gedood.