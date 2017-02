Door: redactie

6/02/17 - 19u06 Bron: Belga

Het heeft deze namiddag zwaar gebrand in een fabriek van Volvo Cars in Göteborg. Niemand raakte gewond en er zouden geen gevolgen zijn voor de productie.

Het vuur bleef beperkt tot in één gebouw op de site van Torslanda in Göteborg. Bij de bluswerken werden 40 brandweerlui en zes bluswagens ingezet. Omstreeks 17 uur tweette het bedrijf dat de brand onder controle is.