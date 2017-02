Fillon excuseert zich maar geeft strijd om het Franse presidentschap niet op

Door: redactie

François Fillon, de Franse presidentskandidaat voor de rechtse Les Républicains, geeft de strijd om het presidentschap voorlopig niet op. Dat heeft hij vandaag verklaard op een persconferentie in Parijs. Fillon bood de Fransen wel zijn excuses aan, omdat hij niet op tijd heeft ingezien dat de geruchten over de zogenaamd fictieve banen van zijn vrouw en kinderen "de kiezers woedend maakten".

De presidentskandidaat blijft er wel bij dat de lonen die werden uitbetaald aan zijn vrouw en kinderen "compleet gerechtvaardigd" waren, dat alles legaal was, en dat hij zijn kandidatuur voor het Elysée dus niet moet laten varen.



"Niets zal me afeiden van de échte problemen van deze presidentsverkiezingen. Ik ben niet alleen de kandidaat van een partij, ik werd door miljoenen Franse gekozen. Ik kondig hier, vanavond, de start van een nieuwe campagne aan", klonk het.



Fillon ligt in Frankrijk al weken onder vuur, omdat hij zijn vrouw en kinderen jarenlang lonen zou hebben uitgekeerd voor jobs die ze nooit hebben uitgeoefend. De man zelf ontkent dat met klem, en bleef ook vandaag bij dat standpunt.



"Mijn echtgenote was mijn medewerkster. Ze deed dat 15 jaar lang en kreeg een nettoloon van 3.677 euro per maand, een bedrag dat volledig gerechtvaardigd is voor iemand met diploma's in rechten en talen", aldus Fillon. "Men verspreidt sommen, maar men vergeet erbij te zeggen dat het om brutobedragen gaat, die bovendien jarenlang werden opgeteld. Elk bedrag dat op die manier wordt gepresenteerd, kan spectaculair worden", klonk het met een sneer naar de pers.



Ook de tewerkstelling van zijn twee kinderen, die voor hem zouden gewerkt hebben als parlementair medewerkers toen hij nog Senator was, noemde Fillon vandaag "volledig legaal". De twee zouden 15 maanden lang een nettoloon van 3.000 euro per maand gekregen hebben.



Fillon heeft alvast nog vertrouwen in een eventuele verkiezingsoverwinning in mei. "Peilingen zullen mij niet van mening doen veranderen. Niets zal mijn van mening doen veranderen. Ik ben presidentskandidaat en ik ben kandidaat om te winnen", klonk het vastbesloten.