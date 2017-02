Crisis in gezondheidszorg: Britten laten buitenlandse patiënten binnenkort op voorhand betalen

bewerkt door: redactie

In Groot-Brittannië moeten patiënten uit het buitenland voortaan eerst langs de kassa passeren voor niet dringende noodzakelijke operaties. Dat geldt vanaf april voor alle buitenlanders die geen aanspraak kunnen maken op een gratis behandeling.

"We hebben niets tegen bezoekers uit het buitenland die gebruikmaken van ons gezondheidssysteem, zolang ze een eerlijke bijdrage ophoesten", zegt minister van Gezondheid Jeremy Hunt in Londen. Veel mensen kunnen hun rekening echter niet betalen. Het door de nieuwe regelgeving bespaarde geld - omgerekend jaarlijks tot 580 miljoen euro - moet weer naar het gezondheidssysteem vloeien.

Critici zeggen dat de maatregel vooral de zwaksten in de samenleving, onder hen migranten en daklozen, zal treffen. Oorzaak voor de crisis in de zorg is vooral de stijging van oudere patiënten met chonische ziekten. De Britse Orde van Geneesheren BMA (British Medical Association) vreest door de invoering van de nieuwe regelgeving binnen de kortste tijd "chaotische toestanden" in de ziekenhuizen.

Crisis

Het gezondheidssysteem in Groot-Brittannië bevindt zich al geruime tijd in een crisis. Ziekenhuizen konden deze winter tijdelijk de behandeling van hun patiënten niet meer garanderen, zieken moesten in noodbedden op de grond overnachten of maandenlang wachten op een datum voor hun heelkundige ingreep. De directeur van het Britse Rode Kruis, Mike Adamson, sprak onlangs in het parlement van een "humanitaire crisis". De National Health Service (NHS) baseert zich op het principe van de welvaartsstaat en biedt de gezondheidszorg zo goed als kosteloos aan.