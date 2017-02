Vrachtwagen rijdt op een bus in Honduras: 23 doden

Door: redactie

Bij een zwaar busongeval zijn in het Midden-Amerikaanse land Honduras 23 mensen omgekomen. Een buiten controle geraakte vrachtwagen knalde gisteren lokale tijd in de omgeving van de hoofdstad Tegucigalpa in de bus, schreef La Tribuna. Daarbij werden 23 mensen gedood, zei een gerechtsarts aan de krant. In eerste berichten was sprake van 17 doden.