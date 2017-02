Turkije pakt meer dan 1.800 terreurverdachten in een week op

Door: redactie

Turkse veiligheidstroepen hebben binnen een week 1.829 verdachten van terreur gearresteerd, onder hen ook 820 vermoede aanhangers van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Andere razzia's waren gericht tegen mogelijke leden van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK, de Gülenbeweging en tegen radicaallinkse groepen. Dat deelde Binnenlandse Zaken maandag in Ankara mee. Turkije acht de in de VS wonende prediker Fethullah Gülen voor de mislukte staatsgreep van juli 2016 verantwoordelijk. De Gülenbeweging wordt door Turkije beschouwd als een terreurorganisatie.

De meeste veronderstelde IS-aanhangers werden zondag tijdens een grootschalige operatie opgepakt. Het was de grootste razzia tegen IS in Turkije in lange tijd.



De Turkse overheid acht IS voor vele terreuraanslagen in het land verantwoordlijk. De terreurorgansiatie eiste ook het bloedbad in de nachtclub Reina op ouderjaarsavond in Istanboel op, waarbij 39 mensen werden doodgeschoten.



De politie pakte na de aanval veel verdachten op en plaatste hen in voorlopige hechtenis. De uit Oezbekistan afkomstige hoofdverdachte zit in de cel. Of de huidige razzia's wat te maken hebben met de moordpartij in de nachtclub, is niet duidelijk.