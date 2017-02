Kate werd ontvoerd door koppel seriemoordenaars, nu vertelt ze hoe ze op het nippertje kon ontsnappen

Sven Van Malderen

6/02/17 - 14u39 Bron: News.com.au

Zo zag Kate er op 17-jarige leeftijd uit. © Kos.

9 november 1986: Kate Moir krijgt na een avondje uit van twee onbekenden een lift naar huis. Althans, dat dénkt ze. In werkelijkheid was de 17-jarige meid in de klauwen van een moordenaarskoppel beland. De ijzingwekkende details die ze zich nog herinnert, spreken boekdelen. Het ijskoude metaal van de ketting waar ze mee vastgeklonken werd, de mosterdkleurige kamerjas die haar verkrachter droeg, de marihuana die ze met haar deelden, de film die ze moest bekijken,...Nu -ruim dertig jaar later- legt de vrouw voor het eerst op tv uit hoe ze kunnen ontsnappen is.

David en Catherine Birnie hadden in vier weken tijd al vier moorden in Australië gepleegd toen Kate hun pad kruiste. Het koppel reed inderdaad in de richting van haar huis, maar uitstappen lukte niet. Kate vond op de achterbank immers nergens een klink. Toen David plots een mes tegen haar keel zette, kwamen de ware intenties naar boven.



"Ik weet nog hoe Catherine vroeg of hij trek had. Dat bleek codetaal tussen hen, daarmee maakte ze duidelijk dat hij 'mij mocht hebben'. Ik vroeg of ze mij gingen verkrachten of vermoorden. Dat eerste enkel als ik goed genoeg was, kreeg ik te horen. Diep vanbinnen wist ik dat ik zou sterven, maar ik legde mij er nog niet bij neer." Catherine Birnie. © Kos.

"Douchen? Dat vond ik gek"

Tijdens de eerste twee uur werd Kate in hun huis in Perth op de rooster gelegd. Ze moest uitleggen wie ze was, op tv naar 'Rambo' kijken én douchen. "Ik vond dat gek in eerste instantie, maar al snel bleek waarom. Ik moest voor hen dansen op Romeo and Juliet (van de Britse rockband Dire Straits; nvdr), daarna heeft hij me een eerste keer verkracht. Catherine keek toe en nam notities. Daarna vloog ik nog eens de douche in en werd ik vastgeketend aan bed."



Kate berekende haar overlevingskansen. "Ik had tweehonderd procent kans om te sterven en slechts vijf procent kans om te ontsnappen. Ik overtuigde hen om mij pen en papier te geven en begon afscheidsbrieven naar mijn geliefden te schrijven." Kate zoals ze er nu uitziet. © Seven.

Telefoontje naar ouders

De radeloze jongedame begon om hulp te schreeuwen, iets dat ze zich snel zou beklagen. "Ik kreeg een nieuwe slaapplek: David nam me mee naar hun kamer en daar heeft hij me nog twee keer verkracht. Uiteindelijk bond hij mijn voet aan de zijne, moest ik pillen slikken en gaan slapen." Gelukkig wist ze die eerst onder haar tong en vervolgens onder de matras te verbergen. "Ik had schrik dat ik anders nooit meer wakker zou worden."



De volgende ochtend moest Kate onder dwang naar haar ouders bellen. "Ik zei dat ik de vorige nacht heel zat geworden was. Ik hoopte dat ze kwaad zouden worden en me beginnen zoeken, maar dat gebeurde helaas niet." David Birnie. © Kos.

Legging en onderlijfje

Toen David even later ging werken, zag Kate haar kans schoon: nu moest ze enkel nog Catherine om de tuin zien te leiden. De klop tegen de voordeur bleek haar redding. "Ik vond de moed om het slot te forceren en het slaapkamerraam open te duwen. Ik liet me vallen, krabbelde recht en stormde naar het dichtstbijzijnde huis."



Tot drie keer toe zou Kate -enkel gekleed in een zwarte legging en een onderlijfje- bot vangen. Maar dan zag ze plots iemand buiten aan een winkel staan. "Ik smeekte om mij mee naar binnen te nemen en de politie te bellen. Als een vrouw aan zijn deur kwam bellen, mocht hij haar niet geloven. Ik ben niet haar dochter, ik ben verkracht geweest."



Met bijl in stukken gehakt

De man bracht haar naar de politie, het rijk van de Birnies was uit. Tijdens de verhoren gaf het duivelspaar toe dat ze nog vier vrouwen in een bos begraven hadden. Mary Frances Neilson (22) bleek gewurgd, Susannah Candy (15) en Noelene Patterson (31) werden eerst gedrogeerd en dan pas gewurgd. Het laatste slachtoffer, Denise Karen Brown (21), werd met een mes en een bijl in stukken gehakt. Catherine hield aan die laatste moord naar eigen zeggen zo'n vieze nasmaak over dat ze Kate bewust laten ontsnappen had. De vier vrouwen die wel vermoord werden. © Seven.