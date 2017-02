Meer dan 11.000 burgerslachtoffers in één jaar in Afghanistan

Door: redactie

6/02/17 - 08u39 Bron: Belga

Meer dan 11.000 burgers zijn in 2016 omgekomen of gewond geraakt als gevolg van de oorlog in Afghanistan. Een derde van hen zijn kinderen. Dat is een record sinds de statistieken in 2009 werden bijgehouden. Dat melden de Verenigde Naties in hun jaarlijks rapport.