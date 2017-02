Minstens drie doden bij brand in Berlijnse sauna

Bewerkt door: Redactie

Bij een brand in een sauna in Berlijn zijn zondagavond ten minste drie mensen om het leven gekomen, meldt de brandweer van de Duitse hoofdstad. Meerdere mensen raakten gewond. Volgens de Duitse krant Bild is de sauna populair in de Berlijnse homogemeenschap.