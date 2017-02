Italië erkent agenten die Amri doodschoten voor buitengewone daad en plaatst hen over

Door: redactie

5/02/17 - 19u00

Anis Amri, de vermoedelijke dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn © ap.

Aanslag Berlijn De twee agenten die begin december in Milaan Anis Amri, de vermoedelijke dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn, tegenhielden en doodschoten, zijn overgeplaatst naar andere steden. Dat melden Italiaanse media.

Het was het ministerie van Binnenlandse Zaken dat over de overplaatsing van Luca Scata en Christian Movio besliste. Het gaat om een "erkenning voor een buitengewone daad", zo schrijft de Italiaanse nieuwssite RaiNews op basis van politiebronnen.



De twee agenten, van 29 en 36 jaar, hielden op 23 december Amri tegen voor een identiteitscontrole nabij het Milanese treinstation Sesto San Giovanni, omdat hij zich verdacht gedroeg. Er volgde een schotenwisseling, waarbij Amri dodelijk geraakt werd. Een van de agenten kreeg een kogel in de schouder.