Marine Le Pen profileert zich als "kandidate van het volk"

Door: redactie

5/02/17 - 17u14 Bron: Belga

Presidentskandidate Marine Le Pen heeft haar verkiezingscampagne vandaag op gang getrapt in de Franse stad Lyon. © reuters.

frankrijk Marine Le Pen, de kandidate van het rechtspopulistische Front National (FN), heeft vandaag in Lyon haar verkiezingenscampagne op gang getrapt. Ze stelde er zich voor als "de kandidate van het volk", tegenover "het rechts van de poen, het links van de poen". Ze waarschuwde ook voor immigratie en islamitisch fundamentalisme.

De 48-jarige Le Pen sprak in Lyon zowat 3.000 mensen toe aan het einde van een tweedaagse meeting van het FN. Een van de speerpunten van het programma van haar partij, is een referendum over een exit uit de Europese Unie - Len Pen spreekt dan ook over een 'frexit'.



De voorzitter van het FN kan volgens peilingen winnen in de eerste stemronde van de verkiezingen voor het presidentschap. De eerste ronde vindt plaats op 23 april. Voor de tweede ronde, op 7 mei, ligt ze duidelijk achterop.