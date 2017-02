Benoît Hamon voorgedragen als presidentskandidaat Frankrijk voor links

bewerkt door: redactie

5/02/17 - 15u29 Bron: Belga

Benoît Hamon won in de tweede stemronde ruim van oud-premier Manuel Valls. © photo news.

In Frankrijk is Benoît Hamon (49) officieel voorgedragen als de presidentskandidaat voor links. Hij won eerder de socialistische voorverkiezingen voor het presidentschap.

In Parijs vond vanochtend een conventie plaats van links. Er waren 2.000 militanten aanwezig. Daar werd Hamon officieel voorgedragen. Hij won de tweede stemronde ruim van oud-premier Manuel Valls.



In zijn toespraak bracht Hamon hulde aan huidig president François Hollande. "Hij legt een rapport voor dat ons vooruit kan stuwen. Vergelijk het met wat rechts wil afbreken en dan weten we dat dat niet goed zal zijn voor ons."



De 49-jarige Hamon is gewezen minister van Onderwijs en behoort tot linkervleugel van de Franse socialistische partij.