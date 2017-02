Deutsche Bank verontschuldigt zich voor diverse fouten

Door: redactie

5/02/17 - 12u40 Bron: Belga

Met grote advertenties in verscheidene kranten heeft Deutsche Bank zich dit weekend verontschuldigd voor gemaakte fouten. Topman John Cryan zette uiteen dat sinds hij het bedrijf anderhalf jaar geleden is gaan leiden, de bank ongeveer 5 miljard euro kwijt is aan juridische geschillen. De oorzaken van die geschillen liggen vaak in een ver verleden.