Vredesproces in vuilbak: Filipijnse president maakt zich op voor lange oorlog met communistische rebellen

Duterte spreekt enkele van zijn generaals toe. © epa.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft beslist om de vredesonderhandelingen met de communistische rebellen te beëindigen, die een einde moeten maken aan een decennialang conflict. Zowel de communisten als de regering hebben de wapenstilstand verbroken die vijf maanden geleden werd ingesteld.

"Ik heb aan de soldaten gezegd dat ze zich moeten voorbereiden op een lange oorlog. Ik heb gezegd dat de vrede niet tijdens onze generatie zal komen." President Rodrigo Duterte

De rebellen kondigden deze week aan dat ze een einde maken aan de wapenstilstand, die in augustus unilateraal werd afgekondigd door de twee partijen nadat ze in de Noorse hoofdstad Oslo vredesonderhandelingen hadden gestart. De verklaring volgde op een reeks gevechten tussen communistische guerrillero's en het leger in zowel het noorden als het zuiden van de eilandenstaat. Twee dagen later kondigden de overheidstroepen dat ze eveneens het staakt-het-vuren verbreken.



Duterte, die rebellenleiders had vrijgelaten om de vredesonderhandelingen te laten doorgaan, reageerde woedend op de beslissing van de rebellen. Hij verklaarde dat hij bereid is om lange gevechten te voeren.



Lange oorlog

"Ik heb aan de soldaten gezegd dat ze zich moeten voorbereiden op een lange oorlog. Ik heb gezegd dat de vrede niet tijdens onze generatie zal komen", aldus de socialist, die bekendstaat voor zijn controversiële uitspraken en zeer gewelddadige strijd tegen drugs.



De onderhandelaars van de regering hebben de opdracht gekregen "om hun tent weer in te pakken en naar huis te gaan", aldus Duterte. "Het interesseert met niet meer om met hen te praten. Ik ga nu weigeren om te praten. We vechten al vijftig jaar lang. Als jullie er vijftig jaar bij willen doen, geen probleem, we zullen jullie dat plezier graag gunnen."



Verraders

De rebellen verbraken het staakt-het-vuren omdat ze de overheid verraders vinden, en haar beschuldigen van schendingen van de mensenrechten. Volgens Duterte is het Nieuwe Volksleger (NPA), de militaire tak van de rebellengroep die 4.000 strijders telt, dan weer verantwoordelijk voor de dood van vier soldaten deze week.



De communistische opstandelingen bestrijden al sinds 1968 het centrale gezag op de Filipijnen. Volgens het leger kwamen bij die strijd al 30.000 mensen om het leven.