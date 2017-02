Zware regenval teistert Noord-Australië

Door: redactie

5/02/17 - 06u45 Bron: ANP

De overstroomde Humbert rivier in het noorden van Australië © epa.

Australië wordt geteisterd door noodweer. In de afgelopen 24 uur is meer dan 200 millimeter regen gevallen in de noordelijke stad Darwin. De zware regenval veroorzaakt chaos op de wegen en kostte gisteren aan zeker twee mensen het leven, meldt de Australische omroep ABC.