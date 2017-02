Turkse politie arresteert 400 verdachten die mogelijk banden hebben met IS

Door: redactie

5/02/17 - 10u51 Bron: Belga

© ap.

Turkije De Turkse politie heeft vandaag bij een resem huiszoekingen in diverse steden in totaal ongeveer 400 vermoedelijke leden van Islamitische Staat (IS) opgepakt. De arrestaties komen een dikke maand na de aanslag op een nachtclub in Istanboel. Dat melden Turkse media.

In de hoofdstad Ankara arresteerde de politie 60 verdachten. In Sanliurfa, in het zuidoosten van het land, pakten de speurders 150 verdachte personen op en 47 in de naburige stad Gaziantep, nabij de grens met Syrië.



De politie pakte verder nog 9 verdachten op in Izmir. Zij worden ervan verdacht aanslagen te hebben gepland aan de kuststad. In Istanboel werden 18 verdachten opgepakt. Ook zij zouden plannen hebben om aanslagen te plegen in Turkije. Volgens het staatspersagentschap Anadolu worden 14 verdachten, allemaal buitenlanders, binnenkort uitgewezen. Onder hen bevinden zich 10 kinderen.



Volgens de Turkse media gaat het om één van de grootste operaties van de Turkse politie sinds de aanslag op de nachtclub in Istanboel. Bij die aanval werden tijdens oudejaarsnacht 39 mensen doodgeschoten. Terreurorganisatie IS eiste de verantwoordelijkheid op.