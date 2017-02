Ambtenaren gestraft voor busbrand China

Door: redactie

5/02/17 - 05u16 Bron: ANP

© ap.

De lokale regering van de Chinese autonome regio Ningxia heeft elf ambtenaren bestraft voor plichtsverzuim toen vorig jaar een man een bus in brand stak. Achttien mensen kwamen daarbij om het leven en zo'n dertig mensen raakten gewond.

Volgens de regering stelde het incident bij sommige ambtenaren een gebrek aan bezorgdheid en verantwoordelijkheid bloot. Waarschuwingen dat de man tot extreme dingen in staat was, werden genegeerd. Ook zijn er geen stappen ondernomen om de man ervan te weerhouden de bus in brand te zetten.

Twee worden strafrechtelijk vervolgd, onder wie een politieagent en de anderen krijgen administratieve straffen opgelegd.



De man had begin vorig jaar in een volle lijnbus twee zakken met brandstof aangestoken. Dat deed hij na een arbeidsconflict. De dader werd ter dood veroordeeld en is in december geëxecuteerd.