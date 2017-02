Amerikaans ministerie van Justitie gaat formeel in beroep tegen opschorting inreisverbod

Door: redactie

Tegenbetoging van Trump supporters op de luchthaven van Los Angeles gisteren © afp.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie tekende afgelopen nacht beroep aan tegen het oordeel van een federale rechter in Seattle. Die besliste vrijdag om het inreisverbod te blokkeren dat president Donald Trump een week eerder had ingesteld voor inwoners van Iran, Irak, Syrië, Jemen, Somalië, Soedan en Libië. Dat melden de Amerikaanse media.

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sun Feb 05 00:00:00 MET 2017 Why aren't the lawyers looking at and using the Federal Court decision in Boston, which is at conflict with ridiculous lift ban decision? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sat Feb 04 00:00:00 MET 2017 MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sat Feb 04 00:00:00 MET 2017 When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security - big trouble! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sat Feb 04 00:00:00 MET 2017

Woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer had vrijdag al verklaard dat het Witte Huis in beroep zou gaan tegen de beslissing van de rechter in Seattle, die onmiddellijk van kracht werd en gold voor het hele land. De rechter ging zo in op een vraag van de staten Washington en Minnesota, die klacht indienden tegen het "ongrondwettelijke" decreet en eisten dat het inreisverbod werd opgeschort terwijl de rechter hun klacht onderzoekt.



Grote problemen

Trump waarschuwde zaterdagochtend nog voor "grote problemen" als de VS niet zelf mogen bepalen wie al of niet het land binnen mag. Op Twitter noemde hij "de beslissing van deze zogezegde rechter... belachelijk en ze zal ongedaan gemaakt worden". Ook afgelopen nacht stuurde hij via Twitter nog een reeks berichten. "De rechter opent ons land voor potentiële terroristen en anderen die het niet goed met ons voor hebben. De slechte mensen zijn heel gelukkig!", klonk het. Hij verwees ook naar een federale rechter in Boston, die vrijdag besliste in het voordeel van het inreisverbod.



Volgens het Witte Huis heeft Trump bovendien van het Congres de autoriteit gekregen om beslissingen te nemen op nationaal niveau rond veiligheid en immigratie, en hebben de staten daar dus niets over te zeggen.



60.000 visa

Door de beslissing van de rechter liet Buitenlandse Zaken weten dat het terugkomt op de intrekking van zowat 60.000 visa voor de Verenigde Staten. Indien het hof van beroep van het negende circuit (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit) in San Francisco het Department of Justice volgt, kan het inreisverbod echter meteen opnieuw van kracht worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter zich zal uitspreken.



Zowel in de VS als in verschillende steden in Europa werd zaterdag opnieuw gemanifesteerd tegen Trumps inreisverbod.